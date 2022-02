AMLO afirma que México mantendrá sus puertas abiertas a mexicanos, ucranianos y rusos

Frente al reciente conflicto entre Rusia y Ucrania, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que mantendrá sus puertas abiertas para aquellos que busquen refugio, tanto para la ciudadanía ucraniana como para la rusa.

Fue durante la conferencia de prensa matutina que el mandatario afirmó que el Gobierno no sólo dará protección a las y los mexicanos que se encuentran en Ucrania, sino a las personas de todas las nacionalidades que necesiten un refugio.

Luego de que la Secretaría de Turismo comenzó a recibir ataques en redes sociales por mantener abiertos los vuelos con una aerolínea rusa, López Obrador aclaró que así se mantendrá.

"Pues que se sepa, nosotros no nos vamos a cerrar a ningún país, esto me recuerda a lo que pasó con la pandemia, que cuando empezaba, un crucero andaba con enfermos, con contagiadas y no los dejaban que desembarcaran y di la orden de que se desembarcaran en Cozumel ¿Dónde está nuestro humanismo? eso también que quede de manifiesto", aseguró.