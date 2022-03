No lo conozco pero ya es el nuevo ideólogo del conservadurismo: AMLO vs Chumel Torres

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el comediante y youtuber Chumel Torres se ha convertido en el nuevo “ideólogo del conservadurismo” debido a que a sus opositores ya no les ayuda Víctor Trujillo con su personaje de Brozo y otros periodistas e historiadores.

El presidente @lopezobrador_ aseguró que como 'ya no les ayuda Brozo ni nadie más' @ChumelTorres ahora es el 'ideólogo del conservadurismo' y agregó '¿Ustedes creen que la gente va a leer un artículo del Reforma?'. pic.twitter.com/SKMIGGj8Ip

Fue durante la conferencia de prensa matutina, que el mandatario mencionó que hasta ahora desconocía quién era Chumel, pero dijo que estará al tanto de lo que diga aunque advirtió que no será nada en su contra.

“No lo he visto, pero ahora me voy a fijar más en él. No vaya a pensar que lo voy a perseguir. Quiero verlo más, ni sabía de él… pero ahora, ya es el ideólogo del conservadurismo”, dijo el mandatario federal.