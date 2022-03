¡10 feminicidios diarios! Con dolor en el cielo; sobrevuela Zepelín en la CDMX

Antes de celebrar el Día Internacional de la Mujer, un enorme zepelín sobrevoló este lunes en la Ciudad de México con la frase “10 feminicidios diarios. Ninguna en el olvido”.

Con dolor en el cielo: Volamos con dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas. Volamos porque el cielo no tiene dueño ni gobierno. Si ponen vallas, nosotras tomamos el cielo. #ConDolorEnElCielo #FeministasTomanElCieloDeMéxico pic.twitter.com/qVDnErPOgr

“Volamos con dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas. Volamos porque el cielo no tiene dueño ni gobierno. Volamos porque en el cielo no hay fronteras geográficas, como no hay fronteras de tiempo ni fronteras entre la vida y la muerte. Volamos porque en las alturas estamos todas”, indica un comunicado firmado de manera anónima.