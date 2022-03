INE no quiere que la población participe en Revocación de Mandato: acusa AMLO (VIDEO)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) está tomando ventaja de partido a favor del bloque opositor, ya que ordenó el retiro de anuncios sobre la revocación de mandato.

El ataque cotidiano.



El presidente López Obrador acusó que el INE busca que la población no participe en la Revocación de Mandato.



"Por eso no lo promueven", aseguró. "Y los medios de información nada, no hablan", agregó.



