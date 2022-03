El Bronco pasó la noche en el penal solo y muy tranquilo: secretario de Seguridad

Aldo Fasci, secretario de Seguridad de Nuevo León reveló que Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” pasó una noche tranquila en el Penal de Apodaca 2, luego de su detención y encarcelamiento.

El secretario de Seguridad del estado, aseguró que “El Bronco” pasó su primera noche, en una celda donde se encontraba solo.

"E l ex mandatario pasó la noche solo en un módulo de la torre 2. No presentó ningún problema, él estaba muy tranquilo" , dijo Aldo Fasci, en entrevista con Azucena Uresti.

Aldo Fasci destacó que el centro de detención donde el ex gobernador pasó la noche tiene características especiales para evitar riñas, motines y cualquier ataque.

"En este lugar no puedo hablar que hay celdas, porque es otro tipo de lugar, pero son una especie abitaculos, ya que no me gustaría decir que son módulos".