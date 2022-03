El Bronco se queda en la cárcel tras ser vinculado a proceso

El ex gobernador de Nuevo León seguirá su proceso legal en prisión preventiva en el Penal de Apodaca 2 por el delito de usos de recurso de procedencia ilícita

En una maratónica audiencia, el juez de control determinó que el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, continuará su proceso en prisión preventiva en el Penal de Apodaca 2.



? #ÚltimaHora ? Vinculan a proceso a Jaime Rodríguez "El Bronco" por delitos electorales https://t.co/6KWTphZfOA

— El Universal (@El_Universal_Mx) March 17, 2022

De acuerdo a medios nacionales, El Bronco fue vinculado a proceso por el delito de usos de recurso de procedencia ilícita.

Durante la audiencia el juez de control determinó que el ex gobernador debe seguir enfrentando su proceso legal desde el Centro Penitenciario de Apodaca 2, y no en libertad como lo intentaba su defensa legal.

El Bronco fue vinculado a proceso en una sesión que se realizó de manera privada a petición de la defensa.

Los motivos de la detención son hechos relacionados a las “broncofirmas”, desvío de recursos humanos y materiales.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, mencionó que no habrá impunidad.