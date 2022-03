‘No somos sus adversarios, ni estamos contratados’, responde Ana Claudia Talancon a AMLO por Tren Maya

Ana Claudia Talancon compartió un tuit dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el que pide se dé cuenta de la necesidad por proteger la selva y el agua ante el proyecto de Tren Maya.

Presidente: no estamos contratados, estamos preocupados. No somos sus adversarios, queremos que se cumplan regulaciones de especialistas ambientales, No están sembrando los árboles, vengan con nosotros, que no lo engañen. Necesitamos proteger la selva y el agua. @selvamedeltren pic.twitter.com/9y1INMg1UR