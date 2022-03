No tengo la necesidad que alguien me pague unos pesos, dice Eugenio Derbez a AMLO

Eugenio Derbez nuevamente respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que señalaran a los actores partícipes del video en contra del Tren Maya que fueron contratados por seudoambientalistas.

Hace unos días, diversos artistas como Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Omar Chaparro, Bárbara Mori, Rubén Albarrán, Natalia Lafourcade, Saúl Hernández y Ana Claudia Talancón, quienes se sumaron a la campaña #selvamedeltren, por el reciente cambio de ruta del Tren Maya, el cual destruiría ríos subterráneos más grande del mundo, así como la flora y la fauna.

Luego de difundirse el video, el presidente alegó:

Al respecto, el comediante aseguró que nadie le pagó por hacer el video, señalando en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, que él es apartidista y lo hace por amor a México.

"No tengo necesidad de que alguien venga y me pague algunos pesos para que apoye a algún partido político, yo no recibo sobres amarillos y seguiré protestando por la construcción del tramo 5 del Tren Maya", aseguró #PorLaMañana @EugenioDerbez https://t.co/BcJH2FH5bo