‘Pseudgobernante’: Eugenio Derbez arremete vs AMLO por exhibirlo durante la mañanera (VIDEO)

El actor, Eugenio Derbez, arremetió en contra de Andrés Manuel López Obrador describiéndolo como ‘Pseudogobernante’, tras haberlo exhibido durante su mañanera.

A través de una entrevista con Joaquín López Dóriga, Eugenio Derbez, mostró su enojo contra Andrés Manuel López Obrador, tras tacharlo a él y otros famosos de ‘Pseudoambientalistas’ al no aprobar la construcción del Tren Maya.

"Lo primero que te voy a decir, Joaquín, es que no le hago mucho caso porque no hay que hacerle mucho caso a los pseudogobernantes, porque el país no lo siento gobernado. Lo que te puedo decir es que simplemente somos un colectivo de voluntarios ciudadanos y ciudadanas", lanzó en entrevista con Joaquín López-Dóriga

Asimismo, Eugenio Derbez, le respondió a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, quien afirmó que el actor está mal informado y que no es relevante porque sus mejores momentos fueron en los 90

Derbez reiteró que ninguno de los que se encuentran en la campaña "Sélvame del Tren", no reciben ningún recuerdo económico.

"No soy del PRI, no soy del PAN, no soy del PRD, no soy de ningún partido, mi único partido es mi país".