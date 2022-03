AMLO responde a Eugenio Derbez: No recibe sobres amarillos sino transferencias electrónicas (VIDEO)

El presidente Andrés Manuel López Obrador le contestó a Eugenio Derbez luego de que el actor dijo que no recibe ningún sobre amarillo con dinero como pago tras haber participado en el video en contra de la construcción del Tren Maya.

De igual manera, AMLO reviró a Eugenio Derbez quien aseguró "no recibía sobres amarillos de nadie"; sin embargo, el jefe del Ejecutivo aseguró que los sobres "ya pasaron de moda". https://t.co/2TsQjM9KzT pic.twitter.com/Yb7b6GrJqX

“Dice un actor, ‘es que yo no recibo sobres amarillos’, no, ahora son transferencias electrónicas, eso del sobre amarillo ya pasó de moda”, dijo AMLO en su conferencia de prensa sin mencionar directamente a Eugenio Derbez.

El mandatario cuestionó a los famosos por no haberse manifestado con anterioridad cuando se atentaban otras zonas de reservas naturales como el Lago de Texcoco donde se llevaría a cabo la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

“Ahora que estamos inaugurando obras, contra las obras. Salen los pseudoambientalistas, además con mucho dinero de por medio está campañas financiadas”, afirmó.

Dijo que sus opositores pronosticaron que le iría mal a México por la estrategia para enfrentar la pandemia, la recuperación económica y la seguridad.

“Ahora que estamos inaugurando obras, contra las obras, salen los pseudoambientalistas, además con mucho dinero de por medio, estas campañas financiadas, dice un actor yo no recibo sobres amarillos, no, no, son transferencias electrónicas, ya lo del sobre amarillo ya pasó de moda”, ironizó.