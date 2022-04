AMLO reta a los que están en su contra: ‘Si no me quieren, ¿por qué no van a votar?’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retó a aquellos que están en su contra en ir a votar en la revocación de mandato, para así expresar su posición.

Durante su conferencia de prensa matutina, AMLO señaló de “kafkiano” a la marcha del domingo en CDMX, ya que se llamó a no participar en la revocación, además de que la oposición quiere que siga la Cuarta Transformación.

“Yo soy partidario de que todos hablen, que se garantice la libertad de expresión como ayer que salieron a manifestarse quienes no están a favor de que se lleve a cabo la revocación, y fíjense, lo que no quieren es que yo me vaya, quieren que me quede, si no me quieren, por qué no van a votar en contra”, dijo entre risas.