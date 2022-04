AMLO presume sus habilidades para jugar béisbol: bateé tres de tres (VIDEO)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador presumió sus grandes habilidades para jugar al béisbol, luego de que esta tarde saliera a batear, en compañía del general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.

Jugué cinco entradas; bateé tres de tres. Un toque de bola por la raya, dos hits, produje carrera; me impulsó para anotar el general Sandoval. Sin presumir, no lucimos mal, tiramos la polilla y no hubo lesiones. pic.twitter.com/1fNvcOsMCx