Resultados de la revocación se darán a conocer el domingo a las 10 de la noche: INE

Este jueves el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que los resultados de la votación para la revocación de mandato se darán a conocer entre las 21: 00 y 22:00 horas del domingo 10 de abril.

Los consejeros, en rueda de prensa negaron que busquen que la revocación sea un fracaso, hayan incumplido con la promoción o escondan casillas para que las personas no puedan votar el próximo domingo, lo cual calificaron como falsedades que forman parte de los discursos de ataque en contra del INE.

“Lo decimos fuerte y claro, si no hay más casillas es responsabilidad de la Cámara de Diputados y la Secretaría de hacienda que no fondearon al instituto y ahí están las sentencias y las resoluciones al respecto, ¿Estamos intimidados? ¡Lo acaben de ver!

¡Nos quieren intimidar, pero no nos han intimidado ni nos van a intimidar, esta institución no se intimida ante nadie! “¿Nos quieren intimidar? Sí, ¿Nos han intimidado? No. Estamos preocupados por las violaciones que en su magnitud nunca habíamos visto. Estamos preocupados, pero cohesionados, aquí estamos, listos y tranquilos porque la ciudadanía ha demostrado una vez más que confía en su institución”, señaló el consejero presidente Lorenzo Córdova.