AMLO asegura que si diputados no aprueban la Reforma Eléctrica se verán como traidores a la patria (VIDEO)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que en caso de que los legisladores no aprueben la Reforma Eléctrica, se verán como unos traidores a la patria.

No es una amenaza, no es una advertencia; es una recomendación de buena fe. El presidente López Obrador dice a legisladores que, si no aprueban su Reforma Eléctrica, "se van a exhibir como traidores a la patria"



