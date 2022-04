VIDEO: se arma la rebambaramba en los Juzgados por juicio de guarda y custodia

Un video de un zafarrancho en los edificios de los Juzgados Familiares y Civiles de Toluca se volvió viral en redes, luego de la gopliza entre dos mujeres y tres hombres por un juicio de guardia y custodia.

La rebambaramba se armó al término de una audiencia cuando dos mujeres comenzaron a gritarse y después se agarraron a golpes con sus bolsas.

No es un Palenque

No es la lucha libre

No es el Coliseo Romano



es en los juzgados civiles y familiares de Toluca, en Estado de México, pic.twitter.com/OdI5OxlmHv