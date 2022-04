Encapuchadas vandalizan auto de mujer con ella dentro en CDMX (FOTOS y VIDEO)

En el centro de la Ciudad de México, en un video publicado por la usuaria se observa a una mujer vestida de negro, con gorra y un megáfono diciéndole a otra mujer vestida con blusa de rayas "le estamos pidiendo que se vaya ya", mientras la víctima camina hablando.

"Somos peores, somos capaces de hacer más" Este es el momento en el que mi mamá fue agredida por 4 encapuchadas en la calle de Cuba en el Centro. No saben cómo me duele ver cómo le dicen que "se vaya a la verga", cómo se le acercan de forma tan amenazante pic.twitter.com/YkcWRRpruo

A través de redes sociales se denunció la agresión al automóvil de una mujer en inmediaciones de la casa Okupa, en la calle de Cuba, alcaldía Cuauhtémoc, por cuatro mujeres encapuchadas.

La usuaria de Twitter @_nnux publicó fotos y un video del momento en que cuatro mujeres feministas conocidas como Bloque Negro rompen los vidrios de un auto color negro en la colonia Centro. También señaló que la mujer agredida es su mamá.

Luego, la mujer que tiene el megáfono dice a la persona agredida: "Somos peores, eso no es nada, somos capaces de hacer más".

Nnux relató que su mamá iba sola en el auto, y al llegar a la calle señalada, se encontró con las cuatro mujeres vestidas de negro, que estaban bloqueando la calle y pidiendo dinero. Señala que su mamá les dijo que no tenía dinero, por lo que comenzaron a pintar su coche con aerosol, lo que molestó a la conductora y trató de sacar su celular para grabar lo que estaba pasando.

Al ver que intentaba grabar, las mujeres, con la conductora dentro, comenzaron a golpear el coche con tubos de metal, mientras la insultaban. Luego, la conductora logró salir, pero las agresoras le quitaron su celular.

Nnux comentó que su mamá no resultó lesionada, y que le da mucha rabia e impotencia que su madre haya tenido que pasar por este acontecimiento.

"Me duele mucho pensar en mi mamá sola dentro de su coche, asustada y vulnerable mientras 4 personas la atacan de esta manera. Me da mucha rabia e impotencia", escribió en su cuenta de Twitter.

También puntualizó: "No quiero que esto se use para desprestigiar el movimiento. Yo me considero feminista. Son esas ramas radicales, violentas, transfóbicas muchas veces, que me desilusionan cada vez más. Siento que es fácil perderse dentro de todo eso".