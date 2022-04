Tras revés de Reforma Eléctrica, AMLO presentará iniciativa de Reformas electoral y Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que, tras el bloqueo de la iniciativa en materia de la ley en energía de México, enviará al Congreso las reformas en materia político-electoral y a la Guardia Nacional.

Las iniciativas requerirán del voto de las dos terceras partes de los legisladores para poder ser aprobadas y ser constitucionales, esto con base al actual esquema de conformación del Congreso.

Al respecto, se le preguntó que si mantendría sus planes para enviar las reforma a pesar de que obtuviera nuevamente un bloque de la oposición, y el mandatario señaló que sí.

“Claro que sí. Es que es un asunto de principios. ¿Quiénes son los que se quitan la máscara?, hablando en términos de minería, ¿quiénes son los que muestran el cobre? Es que hay que hacerlo, no es -volvemos a lo mismo- ganar y ganar y ganar y ganar. No, pues así pues vamos a comprarlos. O para no decirlo tan fuerte, vamos a coptarlos y se logra sin problema, pues hay elecciones que les gustarían a ellos cambiar por votos. No, la política es imperativa ético, entonces vamos a ir hacia adelante”, contestó.