"El calor" incrementa la violencia en México: Epigmenio Ibarra (VIDEO)

El productor de televisión, Epigmenio Ibarra, aseguró que es debido al calor en verano que hay un alza en la violencia en nuestro país, ya que señaló que en México entra más droga por vía marítima por la falta de huracanes y tormentas en esta época.

“Empieza el verano hay siempre un alza histórica de cifras, (¿con el calor?); en México me imagino que tiene que ver también con la posibilidad de que entre más droga por mar, porque no hay tormentas, porque todavía no llegan los huracanes”, aseveró Epigmenio Ibarra.