Cuarentona hacia ejercicio cuando se desvaneció y murió en un gimnasio en Guadalajara

Una mujer se desvaneció y murió mientras practicaba ejercicio en un gimnasio en Zapopan, Zona Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con ‘Medio Tiempo’ al lugar se movilizaron los servicios de emergencia, sin embargo cuando llegaron no pudieron hacer nada para reanimarla, ya que no presentaba signos vitales.

Los primeros reportes indican que se trataba de una mujer de 46 años, que falleció mientras realizaba ejercicio en el interior del gimnasio que se ubica en la avenida Federalismo y González Gallo en la colonia Arroyo Hondo en Zapopan.

La zona fue acordonada por las autoridades correspondientes en lo que se investiga la causa de la muerte de la mujer adulta.

Luego de que se diera a conocer la noticia del fallecimiento, el internet y las redes sociales se llenaron de teorías sobre lo que pudo pasarle a la mujer.

La nutrióloga Ana Delgadillo escribió:

"Siempre que mis pacientes me comentan que comenzarán a ir al gimnasio, les hago mucho énfasis en que le digan al instructor los padecimientos que tienen, para que puedan darle una rutina adecuada, lamentablemente mucha gente lo pasa por alto y no piensa en su salud, y llega a afectar a terceros, una pena tanto para la familia como para los del gimnasio"

Charly Villarreal Santos, usuario del gimnasio dijo:

"Como profesional en el área lo digo: yo fui a entrenar en sus instalaciones y no todos los instructores trabajan con el mismo profesionalismo que otros con los socios, no dudo de sus capacidades porque por algo se les contrató y se les mantiene allí, pero si no se les realiza una evaluación previa al socio y solo los ponen a entrenar sin tener cierta información puede llegar a estas alturas tan lamentables"