AMLO apoyará al gobierno de Nuevo León esclarecer el caso de Debanhi Escobar

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ofreció ayuda al gobierno de Nuevo León para poder resolver el caso de la desaparición de Debanhi Escobar.

Durante su conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador dijo que entre todos los gobiernos se deben apoyar para que, en estos casos, no quede duda de lo que ocurrió.

"Que no quede ninguna duda sobre lo que realmente sucedió y es posible siempre aclarar todo, poniendo por delante la verdad, el no mentir, y dar toda la información", agregó AMLO

Asimismo, señaló que, a pesar de que el caso corresponde al gobierno de Nuevo León, y que se atendió desde el momento de la desaparición, la Federación desea aclarar lo sucedido.

AMLO indicó que se podría considerar la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, en caso de que los familiares y amigos lo pidan

El Presidente señaló que su gobierno busca cero impunidades y que se castiguen todos los delitos que se cometen, por ello es importante conocer toda la información que se ofrezca. Además, negó que Nuevo León se haya convertido en un foco rojo en materia de desapariciones y homicidios para México.

"No está considerado entre los estados con más violencia, no quiere decir que no haya violencia, pero no está en los nueve estados que consideramos y que se registra más violencia", agregó.