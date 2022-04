AMLO exhibe departamento de Loret de Mola; le costó 48 millones de pesos (VIDEO)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibió durante ‘la mañanera’ el supuesto departamento que adquirió el periodista Carlos Loret de Mola, el cual está ubicado en Polanco, siendo comprado en 2019 por 48 millones de pesos.

De acuerdo a lo que dijo el mandatario durante la conferencia de prensa matutina, aseguró que Loret de Mola adquirió el departamento por medio de su abogado de aquel tiempo, Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República.

"Quedé en que les iba a mostrar lo del departamento que compró Loret de Mola y ya tenemos la información. Pero no es lo único, ¡eh!, su familia tiene como 12 departamentos. Él tiene una mansión en Valle de Bravo de cerca de 40 mil metros cuadrados, que vale una fortuna, pero esto es nada más una muestra y voy a seguir esperando que dé a conocer cuánto tiene, porque este departamento lo compró, creo que en 2019 su abogado, una finísima persona, notario público Morales Lechuga", dijo López Obrador.

Al respecto, AMLO resaltó que en Polanco cuando hay votaciones, apenas si alcanza 10 por ciento de votación, asegurando que la zona es de fifís, además de ser beneficiarios del régimen de corrupción, injusticias y de privilegios.

Por otra parte, el vocero del presidente le mencionó que el departamento de Mola está valuado en 122 millones de pesos.

Cabe resaltar que el periodista señaló que no respondería al Presidente de México, pero sí le pidió que se ocupara de la exigencia de las mujeres en todo el país.

"Presidente López Obrador: hoy no voy a contestar a sus calumnias. Me parece desalmado y ruin que usted hable de mí para no enfrentar la exigencia de las mujeres en todo el país porque las están matando cada vez más. Ocúpese", escribió el periodista en redes sociales.