Marcelo Ebrard defiende a AMLO y lo llama “patriota” tras declaraciones de Donald Trump

El canciller, Marcelo Ebrard, salió en defensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como una persona “patriota” luego de las declaraciones del ex mandatario estadounidense Donald Trump quien aseguró que “dobló” al gobierno de nuestro país.



En cuanto a las declaraciones del ex-presidente Trump me consta el patriotismo del Presidente Lopez Obrador en aquellos momentos críticos. Ante la amenaza de aranceles no aceptó el tercer pais seguro que era la condición de EU para no imponerlos. Abro hilo

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 25, 2022



“En cuanto a las declaraciones del ex-presidente Trump me consta el patriotismo del Presidente López Obrador en aquellos momentos críticos. Ante la amenaza de aranceles no aceptó el tercer país seguro que era la condición de EU para no imponerlo.”, aseveró Marcelo Ebrard.



Fue a través de su cuenta de Twitter, donde el canciller Marcelo Ebrard, señaló que el presidente López Obrador actuó con “entereza” durante los momentos más difíciles en la negociación del Tratado con el ex mandatario estadounidense Donald Trump.



“Fue precisamente la entereza de Andrés Manuel la que hizo posible excluir el capítulo de integración energética en el TMEC que ya había negociado Trump con el equipo del gobierno saliente. De haberse aceptado sería imposible la autonomía que hoy tenemos.”, dijo Marcelo Ebrard.



En ese sentido, fue el día de ayer, cuando el ex mandatario estadounidense, Donald Trump, declaró que amenazó al presidente López Obrador con imponer un arancel a las importaciones del 25% si no desplegaba militares en la frontera norte.



“Nunca he visto a alguien doblarse así, (AMLO) se ríe de mí cuando le digo: ‘Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis’. Él me miró y me dijo ‘¿gratis? ¿Por qué haríamos eso en México?'”, declaró Donald Trump.



Con información de Debate