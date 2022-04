AMLO responde a Trump: “No vamos a permitir que utilicen a México como piñata”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el expresidente Donald Trump, le cae bien, a pesar de ser un capitalista, sin embargo, no permitirá que ningún que ningún partido político o candidato de Estados Unidos utilicen a México "como piñata".

El mandatario federal desestimó las recientes declaraciones del ex mandatario estadounidense quien dijo que lo "dobló" al obligarlo a ubicar a miles de soldados en la frontera sur para frenar la migración hacia su país porque de lo contrario iba aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas, pero que lo estima a pesar de que ser un socialista.

Pese a los dichos de Trump, López Obrador insistió en que le cae bien el ex presidente porque cuando coincidieran en la presidencia "fue muy bueno para las dos naciones".

Y justificó que se esté hablando de México en la unión americana debido a que está en marcha un periodo electoral para renovar el Senado y algunas gubernaturas.

"Si se maltrata a México o a algún país de América Latina o el Caribe no voten por esos partidos y ni por esos candidatos, sea del partido demócrata, sea del partido republicano. Que no olviden sus orígenes, lo que dicen la canción de Rubén Blades, que no lo olviden, el que no quiere a su patria no quiere a su madre", insistió.