Cámara de Diputados aprueba hasta 40 años de prisión por cometer tentativa de feminicidio

La Cámara de Diputados aprobó una reforma para determinar cuando una persona cometa el delito de feminicidio en grado de tentativa, será sujeto de prisión preventiva, y en caso de comprobarse será sentenciado hasta 40 años de prisión.

La propuesta fue avalada por 453 votos a favor, así como 24 abstenciones por parte de legisladores de Movimiento Ciudadano y otras bancadas quienes consideraron que aplicar sentencias de hasta 40 años a la tentativa de feminicidio es “severo”, en comparación con otros delitos.

Al avalar las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Ejecución Penal y al Código Penal Federal, la diputada del PAN, Paulina Rubio Fernández, lamentó que en México se contabilicen 10 feminicidios al día.

Ante esto, la diputada del PRD, Elizabeth Pérez, celebró la tipificación del feminicidio en grado de tentativa, y cuestionó que “en lugar de pedir a las víctimas considerarse afortunadas de no haber muerto y con ello revictimizarlas, se debe castigar a los agresores”.

Asimismo, leyó un testimonio de una ‘sobreviviente’ a estos hechos.

"Me dicen que tengo mucha suerte, no morí; y quizá tenga razón, pero no entienden el dolor que me causa ver las marcas que están en mi cuerpo, que me recuerdan todos los días lo que pasó, el miedo que tengo todas las noches de que Adrián regrese y termine lo que empezó”, narró