AMLO afirma que hay un detenido de la GN por asesinato de Ángel Yael: “No habrá impunidad” (VIDEO)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que hay un elemento detenido de la Guardia Nacional, por el asesinato del joven Ángel Yael quien era estudiante de la universidad de Guanajuato.

“Es un caso lamentable y enviar nuestra solidaridad a nuestros familiares y decirles que tengan confianza porque no habrá impunidad”, aseveró el presidente López Obrador.

En ese sentido, el mandatario federal aprovechó, para enviar solidaridad a los familiares del joven Ángel Yael a quienes pidió tener confianza y paciencia, ya que asegura que no habrá impunidad para los asesinos.

“Me informaron el jueves, ya tanto en la Guardia Nacional como en Marina, Defensa, Seguridad Pública, ya saben que se tiene que castigar a los responsables, no hay impunidad y no hay encubriendo, no es como antes que se protegía a quienes cometían homicidios”, dijo AMLO.