"No les voy a pagar doble": Tío Richi responde ante rumores del reparto de utilidades

El empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, volvió a generar polémica en las redes sociales al asegurar que ya realizó el pago de utilidades a sus empleados y advertir que 'no pagará doble'.

Ante los rumores de que no pagamos utilidades, les digo… a los empleados se les estuvieron abonando las mismas durante el año (y lo saben), ya NO se les debe nada, por eso les llegó el abono y el cargo, no les voy a pagar doble ?.