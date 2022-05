AMLO pide no compararlo con Felipe Calderón: “Él pactó con criminales y permitió masacres” (VIDEO)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó “cretinos” a aquellos opositores que consideran que su gestión es igual a la de Felipe Calderón, ya que el ex mandatario federal sí pactó con criminales y permitió masacres durante su mandato.

“No, no, no, no, eso lo piensan los conservadores, yo no soy Felipe Calderón para que quede claro”, aseveró el presidente López Obrador.