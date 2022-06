“Me quemó con una cuchara”: Mariana Rodríguez relata cruel historia de maltrato infantil en Nuevo León

La primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez narró la historia de maltrato infantil de un niño que fue golpeado por sus padres; además, muestra fuertes imágenes con las marcas que quedaron en el cuerpo del pequeño.



Ayer nos llegó un caso de maltrato infantil muy fuerte y triste ? no me cansaré hasta que no se haga justicia, por él y por [email protected] pic.twitter.com/QAlwMNvItt

— Mariana Rodriguez (@chavacanamayor) June 5, 2022

A través de redes sociales Mariana Rodríguez dio a conocer un caso de maltrato infantil se puede escuchar que el pequeño relata la manera en que sus padres lo maltrataban, pues señala que en una ocasión lo quemaron con una “cuchara calientísima” y en otra su madre lo golpeó al no recordar que lo había dejado salir a jugar a la calle.



“Ayer nos llegó un caso de maltrato infantil muy fuerte y triste, no me cansaré hasta que no se haga justicia, por él y por todos”, escribió Marian Rodríguez a través de su cuenta de Twitter en donde también compartió algunos videos con el testimonio el niño.





“Sí, cuando me toco acá, aquí o acá en la pierna, de atrás, me duele”, responde el pequeño a la Mariana Rodríguez al ser cuestionado si le duele. “Aquí las ampollas porque una vez me habían quemado con una cuchara calentísima”.



En las imágenes compartidas en redes sociales se pueden ver las heridas del pequeño en la espalda, los brazos, las piernas y el rostro causadas por fuertes golpes.