¿Tendremos presidenta? AMLO destapa a Tatiana Clouthier para 2024 (VIDEO)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destapó a la actual secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, para poder competir en la carrera para sucederlo en el 2024, año en el que se celebrarán las elecciones para nuevo mandatario de nuestro país.

"Adán es de primera, mi paisano, extraordinario secretario de Gobernación, me ayuda mucho. Claudia, trabajadora inteligente, honesta. Marcelo Ebrard me está representando en la Cumbre muy bien, con mucha dignidad, defendiendo la política exterior de México, un político profesional. Tatiana Clouthier, nada más imagínense: su tradición, política, hija de uno de los políticos opositores más importantes del país en la historia, Manuel Clouthier, Maquío.”, aseveró el presidente López Obrador

El mandatario federal destapó, a los que serían los probables contendientes de la oposición, que son el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y el mandatario estatal de Oaxaca, Alejandro Murat; por lo que espera que Morena arrase en las elecciones de 2024.

“Sí, y de otros partidos, me preguntaban que si el que está de gobernador en Yucatán, Vila, dije ‘sí, como no’. Me preguntan ustedes, seguramente me quieren preguntar por Alejandro, ah, pues también. Que no haya tapados, todos tienen esa posibilidad de participar”, dijo AMLO.