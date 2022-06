AMLO rechaza que eliminación del horario de verano afecte las finanzas de México (VIDEO)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que la posible eliminación del horario de verano afecta las finanzas de nuestro país, pues de aplicarse esta medida se realizará un acuerdo para cuidar la electricidad.

“Lo primero es la salud del pueblo, es un derecho humano . Hay que irnos preparando, no pasa nada en la cuestión financiera, antes a los presidentes los acalambraban los tecnócratas, les decían: ‘esto no se puede hacer’, porque va a haber devaluación, va a haber fuga de capital y ellos mandaban. El presidente les hacía caso en todo, lo tenían como pelele”, aseveró el presidente López Obrador.

El mandatario federal, pidió a los mexicanos estar preparados para la posible eliminación del horario de verano, ya que a pesar de que en años anteriores se estaba planeando quitar, en su administración buscará el beneficio de los ciudadanos.

“No hay que dejarnos apantallar con la mentira de que si no cambia el horario vamos a tener problemas con las financias, no, al contrario, le tienen mucha confianza a México los inversionistas porque ahora no se permite la corrupción y hay un auténtico estado de derecho, por eso llega la inversión extranjera como nunca, está fuerte el peso y no ha habido devaluaciones”, dijo AMLO.