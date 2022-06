Sergio Mayer se cae de silla de ruedas... pensó que era fácil (VIDEO)

Sergio Mayer sufrió un accidente mientras manipulaba una silla de ruedas, el actor estaba intentando sensibilizar sobre las personas con discapacidad.

El actor y expolítico estaba frente a varios medios de comunicación, cuando se subió a una silla de ruedas que trató de controlar pero terminó cayendo al suelo.

Sergio Mayer estaba sentado en su silla de ruedas para sensibilizarse y ser incluyente, en una actividad que estuvo acompañado de otras personas.

El ex Garibaldi, intentó presumir su buen manejo de la silla frente a las cámaras cuando perdió el control y se fue hacia atrás.

Tras el bochornoso accidente, Mayer trató de tomar las cosas con sabiduría y dijo que lo que sufrió es lo que viven las personas con discapacidad.

“Ojalá de verás le den un poco de difusión. Es muy difícil, muy complicado. -Nosotros- estamos en una explanada, todo es suavecito, no me imagino en un empedrado, bajar una banqueta o subir. Yo nada más para pararme, me hice tantito para atrás y me caí”