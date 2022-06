Sí hay más homicidios que con Calderón, pero así recibimos el país: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que en su gobierno hay más asesinatos que en el sexenio de Felipe Calderón, sin embargo, aseguró que no es lo mismo porque él recibió un país con homicidios hasta “la punta”.

Fue durante su conferencia de prensa matutina que el mandatario aseguró que en su sexenio hay más homicidios porque así recibió el país a diferencia de Calderón:

El presidente López Obrador aceptó que no se ha registrado la disminución que quisiera en homicidios dolosos, pero sí ha habido una contención y aunque sea poco “lo hemos logrado bajar”.

Agregó que por otro lado, en administraciones pasadas falsificaban información sobre los homicidios.

“Ahora con un nivel de cinismo, cretinismo, dicen ‘qué barbaridad’, por eso me pareció equilibrado el mensaje del Papa Francisco. Esta gente, los conservadores, no hubiesen querido que el Papa dijera la violencia lo que produce es más sufrimiento, esa era la mentalidad y doctrina y el pensamiento que guiaba la acción con Calderón, era limpiar y al mismo tiempo extorsionar y hacer relaciones de complicidad con la delincuencia”, expresó.

“Claro que convencer a los involucrados o voceros de esta mafia no es fácil, tratar de convencer a los periodistas que trataban en el régimen que apoyaban a delincuentes. ¿Por qué no

nos platica Loret de Mola cuál era su relación con García Luna?, ¿Por qué no hace un reportaje sobre eso en una actitud autocrítica? Y el mismo Calderón que no habla y no dice nada”, agregó.