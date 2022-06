¡Con el almuerzo no! Destituyen a maestra de primaria por comerse sándwiches de los alumnos

En Coahuila una maestra fue acusada por padres de familia de una primaria en Saltillo, de haber maltratado a sus alumnos, en donde llegó al punto de quitarles su comida para la hora del recreo.

De acuerdo con la información de Telediario, los hechos se suscitaron en el plantel Héctor Mario López, en la colonia Teresitas, indicaron que la maestra se comía el lonche de una de las alumnas, a la que solamente le indicaba que no le permitiría comer porque no eran alimentos saludables, para posteriormente ella disfrutar de esos alimentos.

“Hay otra queja donde la maestra le quita el lonche a una alumna, y se lo come, y no se lo da que porque no era saludable, solamente esa es la excusa que da”.