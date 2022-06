Murió amarrado y con fractura en la cabeza: Esposa de “El Mijis” niega accidente

Miriam Martínez, esposa de “El Mijis” asegura que el ex diputado no murió en un accidente.

La esposa de El Mijis, Miriam Martínez, acusó que el ex diputado no murió en un accidente, sino que estaba amarrado y tenía una fractura en la cabeza.



El subsecretario Ricardo Mejía informó que no se descarta ninguna línea de investigación sobre la muerte de Pedro Carrizales, #ElMijis



Estoy conversando con Miriam Martínez, esposa de "El Mijis" #AzucenaxFórmula

— Azucena Uresti (@azucenau) June 23, 2022

De acuerdo a la esposa del ex diputado, ella pudo observar en las fotografías que le entregaron, que su esposo estaba amarrado al asiento de su camioneta.



"Lo que se revisó en las fotografías y no se dio en los expedientes que me entregaron es que mi esposo estaba amarrado al asiento de la camioneta y también tenía una fractura en la cabeza"



Durante su entrevista con Azucena Uresti, Miriam Martínez, volvió a rechazar que su marido muriera en un accidente y que el subsecretario de Seguridad Pública, informó que no descartan ninguna línea de investigación.



"Se dice que murió en un accidente automovilístico, algo que no es cierto"



Además, la esposa del ex diputado por San Luis Potosí señaló que la investigación se encuentra abierta y que por el momento no puede dar más detalles para no entorpecer la misma.

Por último, declaró que tiene la esperanza de saber la verdad sobre muerte de su esposo y que confía en las autoridades.