Revelan nuevo AUDIO de Alito Moreno: burló al INE a través de Televisa

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundió un nuevo audio del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el que el priistas habla sobre un dinero en efectivo que le entregó a Televisas para borrar rastro del dinero que supuestamente provendría de gastos de campaña-

Durante el programa 'Martes del Jaguar', Sansores presentó la nueva grabación en la que 'Alito' dialoga con uno de sus trabajadores del pago en efectivo facturado con Televisa.

“Lo que me explicó, me dice, es para no dejar rastro, porque si yo facturo como si estuviera usando recurso de campaña, puede ser observado por la autoridad. Es lo más seguro”, dice al respecto el trabajador de Cárdenas.