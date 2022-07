AMLO reprueba cateo a mansión de Alito Moreno: “fue indigno”

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su inconformidad ante las formas como se realizó el cateo en la casa del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, pues indicó que "no se puede humillar la dignidad de las personas".

Durante su conferencia mañanera en el Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que es muy claro que Alejandro Moreno no es un santo de su devoción pero se debe respetar la dignidad de las personas.

“Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, porque no es digno, no se puede humillar la dignidad de las personas”, expresó.