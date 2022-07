¿Y así quiere ser presidente? Le reclaman a Cuauhtémoc Blanco por abandonar a niños en un evento (VIDEO)

Una mujer le reclamó al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por abandonar un evento antes de que finalizara, ya que unos niños lo estaban esperando para tomarse una foto con el mandatario estatal.

Fue a través de redes sociales, donde se difundió un video, en el que se aprecia a la mujer reclamándole a Cuauhtémoc Blanco, exigiéndole regresará al evento que se realizó en Plaza de Armas de Morelos para atender a los niños quienes faltaron a clases para verlo.

"No es posible que usted no les brinde atención. Le avisaron con tiempo y todos esos niños están esperando que usted les brinde un poco de tiempo, no se vale”, dijo la mujer.