Desde Suiza, Alito se hace la victima: "la única forma de callarme va a ser matándome”

Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, se pronunció desde Ginebra por los ataques sobre su persona.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, aseguró que no huyó del país, que se encuentra en Ginebra, Suiza, por una agenda de trabajo con el parlamento europeo y para denunciar persecución política, pero que regresará a México la próxima semana.

“Lo que ellos quieren es que no haya opositor, que me doble, que me ponga sumiso, no lo van a lograr. La única forma que van a tener para callarme es que me maten” indicó.