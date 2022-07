“No protegemos a nadie”, dice AMLO tras denuncia de la UIF a Peña Nieto (VIDEO)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su administración no protege a nadie y que será un juez federal el que determine si existe un delito de lavado de dinero que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó a Enrique Peña Nieto.

El mandatario federal señaló, que el caso del ex presidente Enrique Peña Nieto, está en manos de la Fiscalía General de la Republica (FGR), sin embargo, mencionó que su administración no va a proteger a nadie.

"No proteger a nadie, si hay elementos, yo no le voy a decir a Pablo, porque él es una gente honorable ni él me va a mí a decir que no hagamos algo para proteger a un político inclusive a un compañero, o un familiar", aseveró el presidente López Obrador.