UIF advierte a Alito Moreno que no se salvará de monitoreo de los bancos

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), evitó responder si la institución a su cargo ha recibido información de presuntos movimientos financieros irregulares de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. Advirtiendo que ninguna persona se escapará del monitoreo de los bancos.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Pablo Gómez señaló que, si México busca la existencia de inteligencia financiera, la información de esta materia deberá ser reservada, sino será imposible llevar a cabo esta actividad.

“¿Sobre el presidente del PRI, Alejandro Moreno hay alguna investigación de la UIF?”, se le preguntó en conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador.

“Nosotros no hacemos investigaciones, nosotros tenemos muchos datos procedentes del sistema financiero de personas expuestas políticamente, ninguno escapa del monitoreo de los bancos y de las casas de bolsas y de las actividades vulnerables. En fin, nadie considerando persona expuesta políticamente en el mundo, no solo México, en el mundo, escapa de estar siendo permanentemente informada de sus actividades financieras y de otro tipo a las unidades de inteligencia de todo el mundo”, respondió.

“¿De “Alito”, de Alejandro Moreno, tienen datos irregulares?”, se le siguió cuestionando.

“Yo no puedo discutir si son regulares o son irregulares; es que va otra vez, nosotros no recibimos denuncias, recibimos informes y también del público, cosa que otras UIF no hacen en el mundo, en el caso de nuestro país es una de las pocas que sí recibe información del público en general a través de internet o través de papel y se corresponde, se toman en cuenta no se descartan automáticamente”, señaló.

“¿Pero se ha registrado algún movimiento de las cuentas del líder del PRI, Alejandro Moreno?”

“No podría decirle eso; a ver, perdón es que si queremos que haya inteligencia financiera en este país como en otro, entonces las informaciones de inteligencia financiera tienen que ser reservadas, de lo contrario sería imposible llevar a cabo la activad de inteligencia financiera. En lugar de inteligencia financiera sería algo así como `la demencia total´”, agregó.