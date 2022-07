Alito Moreno llega de Francia y lo retienen en el AICM por alerta migratoria

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, fue retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alrededor de una hora por autoridades, por una supuesta “alerta migratoria” en su contra.



¡Y sigue la persecución política! Hoy, a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán! pic.twitter.com/NOVDvgacWi

— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 10, 2022

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente nacional del PRI denunció que existe una persecución política en su contras, después del acto a su llegada de una gira por Europa.

El dirigente del PRI indicó que le hicieron llenar un documento con algunos errores y lo cuestionaron acerca de la intención de su viaje y si tiene antecedentes penales.

“¡Y sigue la persecución política! Hoy, a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán!”, indicó el priista.

Precisó que tuvo que firmar varios documentos, al interior de una oficina del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sin que existiera una razón definida, lo que, desde su punto de vista, habla de una persecución y una violación a la ley.

“Estoy llegando en un vuelo procedente de Francia aquí a la Ciudad de México y me informan las autoridades migratorias después de tenerme varios minutos en esa oficina llenando documentos y diciendo que tengo que firmarlos, que tengo una alerta migratoria”, dijo en un video.

“Alito” Moreno también se pronunció en contra de la dictadura; después, fue liberado por las autoridades del aeropuerto y publicó una foto en su casa mediante sus redes sociales.

Fuente: N. Televisa