Mexicana vestida de “China Poblana” viaja a Washington para ver a AMLO (VIDEO)

La señora Blandie Medina, vestida de “China Poblana”, viajó tres horas y media en autobús desde Brookyln a Washington para ver al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La mujer llegó y espero frente al hotel de la avenida Pensilvania, donde está hospedado el mandatario.

“Se me enchina la piel, siento algo tan bonito, me perdonan si voy a llorar, pero es el primer Presidente que está dando la cara por nosotros (los migrantes). Hemos pasado muchas cosas en este país, hemos sufrido discriminación, el no poder arreglar nuestros documentos, somos gente de negocios, producimos, yo tengo dos negocios, yo también doy ¿por qué no dar documentos a la gente que está haciendo mucho por este país también?", mencionó Blandie.