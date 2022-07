“Me quedo aquí en el PRI, me vale madr& lo que digan": revelan nuevo AUDIO de Alito Moreno

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, publicó un nuevo audio de Alejandro Moreno, quien asegura que seguirá siendo líder nacional de PRI hasta 2024, sin importar los resultados.

“Hay tiempo para impulsar, yo primero dios seguiré en el PRI, hasta 2024, a mí me va tocar decidir la lista. Todos esos pendejos que nadan allá afuera: “No, que si no dan resultados”, se van a la verga, yo fui electo 4 años, yo me quedo aquí, me vale madre lo que digan, entonces, al final del camino me toca la que viene, o sea me toca construir la que viene, viene la sucesión en Tamaulipas, entonces vamos a construir allá…”, dice Alito.