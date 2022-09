FOTO que muestra el siguiente o la siguiente presidenta de México

Ayer en Palacio Nacional estuvo la o el siguiente presidente de México, pues la oposición está básicamente derrotada y es casi imposible que, en su estado terminal, pueda derrotar a Morena en 2024.

De acuerdo con Grupo fórmula, la alianza Va por México se desbarata y los líderes de los partidos que la componen, el PRI, el PAN, el PRD, se pelean por los retazos del cadáver, el partido guinda se puede dar el lujo de presumir a sus tres aspirantes en la principal fiesta cívica del país frente a millones de mexicanas y mexicanos.

Y lo mejor de todo, en un mensaje contundente a la ciudadanía, los ponen juntas y juntos en un balcón de honor en Palacio Nacional. La imagen lo dice todo: son ella y ellos. Ningún otro. El siguiente titular del Ejecutivo será una de esas tres personas:



Claudia Sheinbaum



Marcelo Ebrard



Adán Augusto López



Va por México no tiene a nadie que le pueda competir a Morena

La oposición podrá barajar nombres en los siguientes meses: Lilly Téllez, Anaya, Quadri, Creel, De la Madrid... hasta Lorenzo Córdova o Eugenio Derbez.

Lo cierto es que no hay claridad y sí muchas ocurrencias. No hay proyecto de nación, sólo oponerse por oponerse. No han sabido capitalizar los errores de la 4T, que han sido muchos, porque no tienen autoridad y están sumidos en el desprestigio.

Y ahora, con su guerra intestina, Marko le aplica la ley del hielo a 'Alito', como si fuera la secundaria, se debilitan aún más de cara al 2024. Le andan dando el triunfo en bandeja de plata a Morena para 2024.

Nadia ha hecho tanto para la consolidación de la Cuarta Transformación como la propia oposición.

Mientras el PAN y el PRI se destrozan entre sí, Andrés Manuel López Obrador aprovecha para mandar un mensaje simbólico desde Palacio Nacional: Claudia, Marcelo o Adán serán la siguiente o el siguiente presidente de la República.

Con información de Grupo Fórmula