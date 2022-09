AMLO desmiente a campaña que asegura que está enfermo; “estoy bien y de buenas”

Durante el fin de semana pasado se difundió en redes una campaña para hacer creer que el Presidente de México está enfermo, por lo que ahora Andrés Manuel, aseguró que por el contrario, está “bien y de buenas”.

De acuerdo con medio nacionales, López Obrador señaló que nunca ha negado que está “chocheando”, pues es el presidente constitucional de mayor edad en la historia del país y cumplirá 69 años el próximo 13 de noviembre.

“Todo el fin de semana hubo una campaña acerca de que estaba yo enfermo, de que ya estaba yo a punto de irme al otro mundo, y unos decían al infierno, y a veces digo nada más por eso me gustaría ir al infierno para ver cuántos de estos me encuentro por allá, estos santurrones, hipócritas, nada más por eso me gustaría” dijo el mandatario.