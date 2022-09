24 productos no subirán de precio: AMLO y empresarios logran acuerdo en plan antinflacionario

Ricardo Sheffield, procurador Federal del Consumidor, aseguró que los empresarios del sector alimentos lograron acuerdos para reforzar el plan antinflacionario y que son 24 productos de la canasta básica los que no aumentarán su precio.

Al salir de la comida de trabajo en Palacio Nacional que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador con empresarios, productores y distribuidores de alimentos, Sheffield señaló que en los próximos días el mandatario anunciará las medidas que se aplicarán.

Además, Ricardo Sheffield se mostró positivo respecto al tema del costo de la tortilla ya que confía en que ya no suba de precio.

“Es un esfuerzo de todos, esperamos que no (suba el precio de la tortilla). No hay condiciones ahorita para que suba, los granos van bajando, ojalá y no solo no lo veamos subir, sino empecemos a ver una modesta baja en algunos productos, ya lo va a anunciar el Presidente.