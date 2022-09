Serán más de 2 mil policías los que vigilen concierto de Grupo Firme en el Zócalo de CDMX

Este domingo 25 de septiembre, Grupo Firme se presentará en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, motivo por el que la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 2 mil 810 elementos para resguardar a los asistentes.

El acceso al concierto se realizará por las avenidas 20 de Noviembre y Pino Suárez a partir de las 14:00 horas y se colocarán filtros para garantizar la seguridad de los asistentes.



Muchas gracias a nuestros amigos de @GrupoFirme por este concierto gratuito en el Zócalo.



El cual no tendrá costo para el Gobierno de la Ciudad de México.



¡Nos vemos el 25 de septiembre! pic.twitter.com/ol1meXAKVf

— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 18, 2022

Además, se colocarán 20 pantallas en las calles anteriormente mencionadas, así como en la Avenida Juárez, a la altura de la Alameda Central.

Por otra parte, dos helicópteros del Agrupamiento Cóndores realizarán sobrevuelos en la zona y 100 elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindarán atención médica a quien lo requiera.

Las autoridades capitalinas emitieron las siguientes recomendaciones: no llevar objetos punzocortantes, no acudir con sillas u objetos voluminosos, envases de vidrio, latas, hieleras, aerosoles, rayos láser, drones y pirotecnia, no llevar bebidas alcohólicas, así como cuidar sus objetos de valor y no perder de vista a menores de edad.



▶️ En el Zócalo ya están todos los preparativos para Grupo Firme, miles de personas esperan con ansias este concierto que será el 25 de septiembre. #TelediarioMatutino ⭐️ con @anyalanis14 y @deividmedrano pic.twitter.com/AT1NpDgnrH

— @telediario (@telediario) September 23, 2022

Por último, se recomienda el uso de cubrebocas en todo momento, asistir con zapatos o tenis cómodos, chamarra y binoculares, acudir con impermeable y no hacer uso de paraguas que afecten la visibilidad del evento.