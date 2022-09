Tras 26 años de uso, Comisión de Energía deroga el horario de verano

Integrantes de la Comisión de Energía aprobó la derogación del horario de verano en México, con 27 votos a favor.

El huso de horario, se utilizó en el país por 26 años, por lo que no volverá a usarse. Si bien el dictamen se someterá a votación el miércoles 28 de septiembre, ya recibió un voto en contra y 11 abstenciones por parte de diputados del PAN y el PRI.

Sin embargo, habrá una excepción para que los municipios que están en la frontera con Estados Unidos, quienes conservarán el horario de verano para no afectar el intercambio comercial.

Respecto a la bancada de Morena, la diputada Judith Tanori Córdova señaló que el horario no ha genero beneficios en la sociedad.

En su contra se pronunció el diputado panista Eugenio Arriaga, quien señaló que aún el dictamen no cuenta con ningún análisis.

“¿Estamos incluyendo a todos los que deberíamos? No lo sabemos porque no se estudia. Se afectará además a la producción de maquiladoras, empresas de software, empresas automotrices, textiles o de alimentos, entre otras. Por ese motivo en el PAN votaremos en abstención”, declaró, y llamó a no apresurarse a tomar una decisión “sin todos los datos necesarios”.