A dos años de impunidad, gobierno de Monterrey pide disculpas por la muerte de indígenas Teenek

Fue en el año 2020, cuando un grupo de cinco albañiles de la comunidad indígena Teenek de San Luis Potosí, fueron agredidos a balazos por policías de Fuerza Civil de Nuevo León, en donde dos perdieron la vida y tres fueron gravemente heridos.

Ante esto el gobierno estatal por conducto del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Saúl Palacios Pámanes ofreció una disculpa pública, que fue rechazada por familiares y sobrevivientes de dicha agresión.

Los hermanos Venancio y Jaime Santiago Margarito, quienes sobrevivieron al ataque señalaron que no aceptaban las disculpas, porque esos hechos les destrozaron la vida y se las arrebataron a su hermano Gregorio y a su compañero Claudio Francisco Martínez, por lo cual exigieron todo el peso de la ley contra los policías responsables, y que se localice a un tercer oficial actualmente prófugo.

Actualmente están presos Isaí Gallegos Ruiz y César Astudillo Aguilar sentenciados a siete y 15 años de cárcel.

“Yo quedé lesionado de mis pies, no puedo hacer ninguna fuerza; no puedo trabajar, es por eso que yo le pido aquí al Secretario de Seguridad Pública que cumpla con lo que se ha prometido”, expuso Venancio Santiago Margarito y agregó , “todos tenemos los mismos derechos porque aquí todos somos seres humanos, no importa que seamos blancos, negros, como seamos, y no tenemos por qué quitarle la vida a otra persona porque nosotros no somos dueños de esa vida”, enfatizó.