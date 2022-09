AMLO logra acuerdo con productores para evitar inflación en la canasta básica

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que el próximo lunes presentará el nuevo plan para controlar el incremento inflacionario de la canasta básica, luego de que llegara a un acuerdo con productores, distribuidores y propietarios de tiendas de autoservicio.

El mandatario federal reiteró que, tras la pandemia y la guerra en Ucrania, se han tenido que adoptar medidas “heterodoxas” para evitar la inflación, a través del subsidio al precio de los combustibles.

AMLO señaló que se han adoptado acciones como en otros países del mundo por sus bancos centrales, donde el elevar las tasas de interés no han sido suficientes para frenar la economía.

“Es como un carro cuando se calienta, ésa es la inflación, entonces se apaga el carro, si, se enfría, pero no camina, ya no hay crecimiento. La fórmula es cómo crecemos sin inflación. No nos estamos confiando de que lo que están haciendo los bancos centrales para detener la inflación”.